Xbox gjør seg klar for Tokyo Game Show med nye japanske overraskelser

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I mange år har Microsoft satset ganske tungt på Tokyo Game Show; i fjor kunngjorde de for eksempel Forza Horizon 6. Selv om konsollvirksomheten deres definitivt kunne gått bedre i Japan (men, for å være ærlig, ikke mye dårligere), vet vi alle at de også har PC-markedet, og de har ikke lagt skjul på ønsket om å tiltrekke seg både japanske spillselskaper og spillere til Xbox.

2026 blir intet unntak, og de har nå kunngjort at det også blir et Xbox-arrangement i år. 17. september kl. 11.00 BST / 12.00 CEST starter de et arrangement hvor vi faktisk ikke har noen anelse om hva som vil bli vist. Likevel virker det sannsynlig at vi nok en gang vil få se Persona 6 (som ble kunngjort under Xbox Games Showcase i juni), DLC og/eller en PS5-utgivelsesdato for Forza Horizon 6, samt en rekke etterlengtede japanske spill som kommer til Xbox, men forhåpentligvis også noe helt nytt.

Vi skal selvfølgelig dekke arrangementet. Når det er sagt, hva håper du å få se?