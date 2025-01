Xbox hadde rekordlavt salg i USA i fjor

HQ

Det er ingen hemmelighet at salget av Xbox-serien har slitt det siste året. I følge nye data samlet av Circana har imidlertid ytelsen ikke bare vært svak - salget har nådd rekordlave nivåer, noe som gjør 2024 til det verste året noensinne for Xbox på det amerikanske markedet.

Totalt ble det bare solgt 2,7 millioner enheter i 2024, et betydelig fall fra 3,8 millioner året før. Til sammenligning solgte PlayStation 5 over fire millioner enheter i samme periode, og det globale salget overstiger nå 70 millioner enheter. Circanas rapport kommer ikke som noen stor overraskelse, ettersom resultatene i stor grad tilskrives Microsofts strategi om å prioritere Xbox som en tjeneste i stedet for en maskinvarefokusert plattform.

Til tross for disse tallene understreker Phil Spencer at maskinvare fortsatt er en viktig del av Xbox-økosystemet, og at fremtidige konsoller tar sikte på å konkurrere med unike, spesifikke fordeler i stedet for å basere seg på eksklusive titler.

Hva mener du om fremtiden til Xbox?