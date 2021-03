Xbox har fortsatt noen hemmelige spill i 2021

Du ser på Annonser

I januar sa vanligvis pålitelige Jez Corden fra Windows Central at Microsoft fortsatt hadde minst to uannonserte storspill på lur som skal lanseres i år om alt går som planlagt. DICE-utvikleren Angel Kavazov hadde skrevet noe lignende på spillforumet ResetEra kort tid før, så ryktebålet ble bare stadig større. Rykter er uansett én ting, men nå har det på en måte blitt bekreftet også.

Da Jason Ronald, "Partner Director of Program Management" for Xbox-avdelingen, besøkte Iron Lords Podcast svarte han nemlig følgende da det ble spørsmål om hvilke spill han gleder seg mest til i år:

"Ikke alle spill som vil lanseres i år har blitt annonsert, så..."

Det var alt han rakk å si før den meget ivrige gjengen begynte å juble og stoppet resten av svaret, men med tanke på at de like før hadde snakket om Xbox-eksklusiver høres det helt klart ut som om Ronald på en måte bekrefter at Microsoft fortsatt har noen hemmeligheter på lur sammen med Halo Infinite, The Ascent, Tunic og de andre spillene vi faktisk vet om. Derfor kan vi fortsatt glede oss til overraskelser fra både Microsoft, Nintendo og Sony de kommende månedene. Jeg tviler på at det bare er et nytt Forza også...