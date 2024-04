Xbox har nå et team dedikert til bevaring av spill

HQ

Det er nok få som vil bestride at Microsoft har gjort en ganske god jobb med å gjøre det mulig å spille eldre spill. På Xbox Series X er det mulig å kjøre titler (men ikke alle) fra Xbox, Xbox 360 og Xbox One siden selskapet gjorde dette mulig. Ofte med forbedringer i tillegg.

Og dette konseptet er tydeligvis noe de har tenkt å fortsette med i fremtiden. Windows Central melder nå at den nye Xbox-sjefen Sarah Bond har sendt ut en intern e-post der hun avslører at selskapet nå har et dedikert team for dette:

"Vi har dannet et nytt team som er dedikert til bevaring av spill, noe som er viktig for oss alle i Xbox og for bransjen. Vi bygger videre på vår sterke historie med å levere bakoverkompatibilitet til spillerne våre, og vi er fortsatt opptatt av å videreføre det fantastiske biblioteket av Xbox-spill slik at fremtidige generasjoner av spillere kan glede seg over det."

Vi får ikke flere detaljer enn det, men Windows Central skriver at vi vil få vite mer under Xbox Games Showcase i juni, når teamet, deres arbeid og mål vil bli presentert i mer detalj.

Forhåpentligvis vil dette føre til at flere selskaper følger etter, for i takt med at digitale spillbutikker stenger, eldre spill blir stadig dyrere og eldre konsoller blir vanskeligere å anskaffe (og koble til en flatskjerm-TV), er det vanskelig å oppleve spillhistorien på samme enkle måte som vi kan gjøre med bøker, filmer og musikk.

Hva synes du, er det viktig at spillhistorien ikke forsvinner og forblir tilgjengelig for et bredere publikum?