Xbox har noen små overraskelser planlagt mellom nå og juni

Med det meste av spillkalenderen vår for første halvår i år allerede sortert, ser det ut til at overraskelsene for resten av 2023 vil bli avslørt rundt juni, når Xbox, Sony og flere angivelig planlegger noen store avsløringer.

Phil Spencer, i et nylig intervju med Xbox On, har bekreftet at mens vi kan få noen mindre avsløringer for Xbox Game Pass, på samme måte som GoldenEye-kunngjøringen, gjør de fleste Xbox-ansatte seg klare til juni-utstillingsvinduet.

"Det er klart at Game Pass-porteføljen fortsetter å vokse," sa Spencer. "Men det meste av fokuset vårt som et lag er virkelig på å gjøre oss klare til utstillingsvinduet."

Med Starfield og Redfall allerede bekreftet for i år, er det allerede noen tunge hitters i Xboxs 2023-kalender. Men ved lyden av ting kan vi få noen store overraskelser senere på året.

Sjekk ut hele intervjuet til Phil Spencer nedenfor: