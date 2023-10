Xbox innleder sitt uhyggelige Halloween-salg

HQ

Det er på tide å fylle på med gode videospill, for Microsoft har nå startet det årlige Xbox Shocktober-salget. Det er nesten 300 titler på tilbud, så sjansen er ganske stor for at du finner noe du liker, og flere av disse er til og med ganske nye, så det er en fin mulighet til å gjøre noen gode kjøp en regnfull høstdag.

Vi har håndplukket ti gode forslag til deg som vi mener er virkelig gode tilbud:

- Alan Wake Remastered - 60 % rabatt (£8,24 / €9,89)

- Dead Island 2 - 30 % rabatt (£41.99 / €48,99)

- Dead Rising Triple Pack - 75 % rabatt (£9,99 / €12,49)

- Dead Space Remake - 40% rabatt (£41,99 / €47,99)

- Devil May Cry 5 Special Edition - 60% avslag (£ 13,99 / € 15,99)

- Dying Light 2 Stay Human - 50% avslag (£ 29,99 / € 34,99)

- Little Nightmares 2 - 67% avslag (£ 8,24 / € 9,89)

- Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition - 60% avslag (£ 25,99 / € 29,99)

- The Quarry - 75% avslag (£ 16,24 / € 18,74)

- Resident Evil 4 - 33 % avslag (£38,84 / €46,89)

Klikk deg inn på Shocktober-lenken ovenfor for å se hvilke spill som er på tilbud, og del gjerne dine gode funn med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er som kjent å bry seg!