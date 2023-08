Xbox introduserer strike-system for å vise hvor uskikkelig du har vært

HQ

Xbox har lansert sitt nyeste sikkerhets- og håndhevelsessystem. Systemet, som går under navnet Enforcement Strike System, innebærer at alle Xbox-spillere blir bedømt etter en rekke prikker som gjenspeiler hvor ofte de har brutt fellesskapets retningslinjer og blitt rapportert av andre brukere.

Systemet sies å fungere på samme måte som et førerkort, noe som betyr at du vil få prikker basert på hvor alvorlige handlingene dine er, og antallet prikker du får, vil avgjøre hvilke konsekvenser du får. Ifølge Xbox' eksempler vil to prikker føre til én dags utestengelse, mens fire prikker vil føre til sju dagers utestengelse. Hvis du klarer å nå taket på åtte strikes, blir du utestengt fra Xbox' sosiale funksjoner (meldinger, fester, party-chat, flerspiller og så videre) i et helt år.

Strikes skal etter sigende bli stående på spillerens konto i seks måneder før de fjernes, og fra og med nå, når systemet er på plass, har alle et blankt ark, det vil si ingen strikes.

Xbox har også sagt at rapporter bare vil bli gjennomgått av ekte mennesker, og at streiker ikke vil bli gitt av automatiserte systemer. I bunn og grunn lover Xbox at "ingen mengde unøyaktige rapporter fører til håndhevelse."

Du vil kunne gå gjennom og se din egen håndhevelseshistorikk for å se om du har vært slem eller snill de siste seks månedene mens du har spilt Xbox.