Xbox Japan utvikler et "virkelig banebrytende" produkt

HQ

Xbox-sjefen Phil Spencer og andre medlemmer av Xbox-teamet har flere ganger sagt at de ønsker et sterkere fotfeste på det japanske markedet. Etter oppkjøpet av Bethesda i fjor fikk de Resident Evil-skaperen Shinji Mikamis studio Tango Gameworks, men det er ikke nok.

Nå ser det ut til at de for tide bygger noe eget der borte, hvilket avsløres av Matt Smith fra Xbox Game Studios Publishing i Japan. Han skriver på Twitter at de for tiden utvikler et "virkelig banebrytende produkt" for Xbox:

"My team at @XboxPublishing here in Japan is growing. We are working with top-class developers on truly groundbreaking product for @Xbox. DMs are open, happy to answer any questions."

Han deler også en liste over ledige stillinger de prøver å fylle, med japanske språkferdigheter og erfaring med Unreal Engine som krav. Det gjenstår å se hvem disse "toppklasseutviklerne" er, men det er mange store navn som har forlatt større selskaper de siste årene for å starte egne studioer.

Forhåpentligvis får vi vite mer snart.