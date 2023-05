Xbox kan ha tatt et stikk mot PlayStation etter gårsdagens showcase

HQ

I går kveld så vi sommerens første store showcase da Sony inntok scenen for å vise oss hva de har å by på i år og i 2024.

Meningene om dette showet er noe blandet, og noen sier at mye av det Sony viste frem var tredjepartsutgivelser. Xbox kan ha gnidd litt salt i det såret med en nylig tweet, der den viste ni titler som kommer til både PlayStation og Xbox.

"For en pen gruppe," lyder Xbox-tweeten. Mer kyniske spillere kommer sannsynligvis til å se dette som et stikk mot Sony, med tanke på at hvert spill på bildet ble vist frem i går kveld. Imidlertid kan det være slik at Xbox ganske enkelt fremhever det faktum at ikke alle spillene på Sonys utstillingsvindu bare er på vei til PS5.

Hva tror du om dette? Tar Xbox en jab her?