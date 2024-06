Xbox-kontrollere er de desidert mest populære på Steam

HQ

Lenge var det en selvfølge at PC-spillere brukte mus og tastatur, og bare unntaksvis en kontroller - og da var de som regel henvist til ganske dårlige alternativer fra ukjente produsenter.

Men Microsoft var tidlig ute med å satse på PC-spill med kontrollere, og da Xbox 360 ble lansert i 2005, var det med en standard USB-kontakt for kontrollere og utbygd Windows -støtte. Dermed ble Xbox-kontrollere raskt det opplagte valget for PC-spillere, og det har de tilsynelatende fortsatt å være.

Valve har nå presentert en undersøkelse om nettopp dette temaet og skriver at det blir stadig vanligere for PC-spillere å bruke en kontroller, og at det nå er 18 % kontrollerspillere på Steam, noe som tilsvarer omtrent én av fem personer.

Av disse bruker hele 59% en Xbox-kontroller, etterfulgt av 26% for PlayStation-motstykker og Steam Deck i 10% av øktene.

