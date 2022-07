Xbox lager TV-serie av Grounded med Star Wars: The Clone Wars-hjelp

HQ

Med blant annet Arcane, Castlevania, Cuphead, Dragon's Dogma, Fallout, God of War, Horizon, Resident Evil, Splinter Cell og Tomb Raider er det ingen tvil om at spill har og vil fortsette å virkelig sette sitt preg på TV-verden. Microsoft har vært litt mer sparsomme med hva de har foretatt seg på området den siste tiden, men Paramounts Halo-serie var tydeligvis starten på langt mer.

Deadline røper at Xbox har hyret inn Brent Friedman, som blant annet har skrevet Star Wars: The Clone Wars-episoder, Mortal Kombat: Annihilation og Tales from the Borderlands, til å lage en animasjonsserie av Obsidians Grounded med Brien Goodrich som regissør. Goodrich er nok ikke et navn TV- og film-entusiaster kjenner, noe som skyldes at han kun har inntatt den stolen i Halo 4 og Halo 5: Guardians' filmatiske sekvenser.

Hva den grunnleggende historien angår venter det ikke store overraskelser siden serien vil følge spillet ved å handle om fire ungdommer som blir krympet ned og må prøve å overleve kampen mot både maur, edderkopper og hva det måtte være i det som nå er en livsfarlige hage.