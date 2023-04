Xbox lanserer miljøvennlig kontroller

HQ

Microsoft har nettopp annonsert en ny kontroller som tilbyr en dobbel dose grønn spilling, da den er både for Xbox og miljøbevisst. Xbox Wireless Controller Remix Special Edition har et levende organisk utseende, og designet beskrives som "jordfargede farger med subtile variasjoner, virvler, markeringer og teksturer".

Men det er ikke alt som er imponerende med denne nye kontrolleren. Enhetens kropp er laget av resirkulerte harpikser, noe som betyr mindre avfall og en renere planet. På Xbox Wire forklarer Microsoft:

"Vi ønsker å skape en fremtid for spill i en verden som vi ønsker å spille i. Earth Day er rett rundt hjørnet, og det gir oss alle en spesiell mulighet til å reflektere over hvordan vi kan forbedre vår innvirkning på planeten. For å feire dette året har vi laget en Xbox-kontroller som inneholder gjenvunnet plast, og en tredjedel av den er laget av omslipte og gjenvunnede materialer."

Som om ikke det var nok er emballasjen også miljøvennlig med resirkulerbare materialer og ingen engangsplast. Den leveres også med en oppladbar Xbox-batteripakke for å unngå engangsbatterier. Denne nye kontrolleren setter et eksempel for spillindustrien, og viser at det er mulig å lage bærekraftige eksterne enheter. Det er et skritt i riktig retning, og vi kan bare håpe at andre selskaper følger etter.

Xbox Wireless Controller Remix Special Edition lanseres 18. april, men kan forhåndsbestilles fra og med i dag via Xbox Store.

Vil du oppgradere spilloppsettet ditt med denne miljøvennlige og stilige kontrolleren?