Xbox legger ned The Initiative og Perfect Dark

Microsoft legger ned sitt Santa Monica-baserte AAA-studio The Initiative, som ble grunnlagt i 2018. Sju år, ikke et eneste spill utgitt. Og deres ambisiøse reboot av Perfect Dark, utviklet i samarbeid med Crystal Dynamics, har nå blitt fullstendig skrotet.

Perfect Dark skulle gjenopplive Rare-klassikeren med moderne grafikk og en mer historiedrevet tilnærming, med Joanna Dark i hovedrollen i en kamp mot megakorporasjoner i en klimaødelagt fremtid. Men utviklingen gikk tregt fra starten av, og var plaget av interne problemer, høy turnover og uklar kreativ retning. Problemer som sannsynligvis fikk Microsoft til å trekke ut støpselet.

Nedleggelsen er en del av en massiv bølge av oppsigelser i hele Microsoft-organisasjonen, som berører omtrent 9000 ansatte - rundt 4 % av selskapets arbeidsstyrke. Andre prosjekter som Rares Everwild og et uanmeldt MMORPG fra ZeniMax Online Studios har også blitt kansellert.

Microsoft Gaming-sjef Matt Booty innrømmet i et internt notat at disse grepene er en omfordeling av ressurser for å fokusere på tryggere, mer strategisk viktige investeringer - selv om han la til at de "ikke ble tatt lett på." En mager trøst for de berørte.

Gledet du deg til Perfect Dark?