Xbox og Activision Blizzard bekreftet for Gamescom i år

Listen over Gamescom-deltakere vokser for hver dag. Xbox og Activision Blizzard har nettopp bekreftet sin tilstedeværelse på den tyske konferansen, med førstnevnte som bemerker at de snart vil dele mer informasjon om utseendet på arrangementet, og sistnevnte kunngjør allerede hva de vil ha i butikken, i det minste for World of Warcraft fans.

Ser vi på WoW, kan vi forvente en første smakebit av Midnight -utvidelsen for spillet, som sannsynligvis vil ankomme en gang i 2026. På toppen av dette vil det være utviklerpaneler, møte og hilse på, cosplay-showcases, loot å skaffe seg og mer.

Blizzard utdyper: "Blizzard Entertainment's World of Warcraft har offisielt kunngjort sin etterlengtede tilstedeværelse på gamescom i 2025. gamescom finner sted årlig i Köln, Tyskland, og er en av verdens største spillbegivenheter. Deltakerne vil få eksklusive nyheter og oppdateringer om Midnight, det neste kapittelet i The Worldsoul Saga."

Selskapene vil være på Gamescom mellom 20. og 24. august, og vi kan uten tvil forvente oss enda mer fra de to på den store tyske messen.