Xbox og Bethesda bekrefter nyhetsfylt Direct-sending

På mandag delte jeg ryktet om at Xbox og Bethesda skal avsløre mange spennende nyheter i en egen stream mot slutten av måneden, noe vi nå vet stemmer.

Xbox Games Studios og Bethesda bekrefter nemlig at deres første Developer_Direct-sending starter klokken 21 den 25. januar. Som ryktet hevdet vil hovedfokuset være på noen av spillene deres som kommer de neste månedene. Nærmere bestemt skal vi se se mer av og høre mer om blant annet Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends og The Elder Scrolls Online.

Siden millioner av ivrige spillere selvsagt ville spurt om dette bemerkes det samtidig at Starfield skal få en egen sending for seg selv senere i år slik at utviklerne kan gi oss et skikkelig innblikk i hva det etterlengtede spillet skal by på.