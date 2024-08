Xbox og Discords integrasjon gir en rekke nye funksjoner i en ny oppdatering

HQ

Etter hvert som Discord viderefører integrasjonen i både Xbox- og PlayStation-konsoller, prøver tjenesten sitt beste for å etterligne opplevelsen brukere på PC får. Det betyr at du kan ringe vennene dine, se strømmingene deres og mer.

Disse funksjonene er nå på vei til Xbox i en ny oppdatering. Du vil kunne ringe og motta anrop fra vennene dine direkte gjennom Xbox-versjonen av Discord, og hvis en venn deler skjermen sin enten på mobil, PC eller på konsoll, vil du kunne bli med i strømmen.

Du vil også kunne se hvem som holder på med hva via Happening now-delen av appen sammen med Xbox-parties, slik at du kan blande de to tjenestene i én. I hovedsak vil dette forhåpentligvis tillate de fleste av PC Discord-tjenestene å komme til Xbox uten problemer, noe som gir mulighet for jevn konsollanrop.