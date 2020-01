Xbox One får ingen nye eksklusiver de neste årene

Siden en ny generasjon med konsoller nærmer seg har det gått en god del rykter de siste månedene. En av de mest troverdige har vært at Xbox Series X ikke vil få noen eksklusive spill de første årene, noe som nå har blitt bekreftet.

I et intervju med MCV har nemlig Matt Booty, Xbox Games Studios-sjefen, følgende å si:

"Etter hvert som produktene våre kommer det neste år, to årene, vil alle spillene våre, på en måte som PC, fungere både opp og ned på familien av enheter. Vi vil være sikre på om noen investerer i Xbox mellom nå og [Series X] at de føler de har gjort en god investering, og at vi har forpliktet oss til dem med innhold."

Siden dette høres meget rart ut med min oversettelse får dere originalen her:

"As our content comes out over the next year, two years, all of our games, sort of like PC, will play up and down that family of devices. We want to make sure that if someone invests in Xbox between now and [Series X] that they feel that they made a good investment and that we're committed to them with content."

Booty får det altså til å høres ut som om verken Xbox One eller Xbox One Series X vil få noen eksklusive spill som enten ikke finnes på store- eller lille-bror. Da snakker han selvsagt ikke om spill på PlayStation 5 og Switch, men bare at Xbox Series X-spill også vil komme til Xbox One og vice versa. Dermed høres det ut som om ingen Xbox Games Studios-spill vil ta fulle nytte av Xbox Series X i nærmeste fremtid.

Hva synes du om dette?