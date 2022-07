Xbox One får også raskere startsekvens

HQ

I går rapporterte vi at både Xbox Series S og X får betydelig raskere oppstartssekvens, antakelig fra og med neste måned via en ny oppdatering som for øyeblikket testes av Xbox Insiders. Men det viser seg at en liten detalj ble glemt.

På Twitter forklarer Xbox-teamets senior product manager lead, Jake Rosenberg, at dette også gjelder for Xbox One-generasjonen. Dermed vil altså Xbox One, Xbox One S, Xbox One S All-Digital og Xbox One X alle starte raskere etter denne oppdateringen - som vi imidlertid fortsatt ikke har noen offisiell dato for.