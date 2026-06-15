Xbox ønsker angivelig å stenge South of Midnight-skaperne i Compulsion Games

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Omstruktureringen fortsetter hos Xbox, og ifølge nye rapporter er det planer om å legge ned Compulsion Games, teamet bak South of Midnight, Contrast og We Happy Few. Microsoft har ennå ikke kommet med en offisiell uttalelse, men forhandlinger skal angivelig pågå bak lukkede dører.

Totalt berører dette rundt hundre ansatte, og kommer dessverre kort tid etter at studioet aktivt søkte etter nye talenter til et helt nytt prosjekt. Xbox-sjef Asha Sharma har personlig rost Compulsion for deres arbeid med blant annet South of Midnight, og fremhevet hvordan spillet var et perfekt eksempel på de fantastiske opplevelsene Xbox ønsker å vise frem.

"Det viktigste vi tenker på, er at vi ønsker å lage fantastiske spill. Jeg føler rett og slett at det er noe fantastisk der hver eneste dag."

Nyheten kommer i kjølvannet av rykter om nye omfattende nedbemanninger, som noen beskriver som "et forestående blodbad" der ingen studioer eller team er helt trygge.