Xbox opplevde et omfattende driftsavbrudd i nesten et døgn, noe som hindret brukerne i å spille

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Det har ikke vært bare moro og lek for Xbox-spillere den siste måneden, ettersom Microsoft har lagt ned flere studioer og begynt å si opp tusenvis av ansatte. For de som håpet å finne trøst i litt spill, fortsatte de dårlige nyhetene i går.

Xbox’ nettjenester opplevde store tekniske problemer, og brukere rapporterte at de ikke kunne spille spill, ikke engang de de eide på disk. Problemene varte i mange timer, og det var først mandag kveld at supportteamet la ut en melding om at de ønsket å «be om unnskyldning for at dette problemet har vart så lenge», og la til at selv om situasjonen begynte å bli bedre, var problemene fortsatt til stede:

«Situasjonen blir sakte bedre, men spillere over hele verden kan fortsatt oppleve feil ved oppstart av spill, samt potensielle problemer med pålogging og kjøp.»

Når du leser dette, bør det forhåpentligvis fungere feilfritt (vi opplevde ingen problemer da vi testet det), men dette understreker den enorme sårbarheten til helt digitale systemer. Uten servere eier du ikke et eneste spill, noe som har vært et hett tema siden Sony kunngjorde at de skal gå over til et helt digitalt system fra og med januar 2028.