Xbox planlegger endelig å innføre en prestasjon som tilsvarer en platinatrofé

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Nylig ble detaljene om de planlagte nye funksjonene for Xbox-plattformen offentliggjort. Disse planlagte forbedringene, som først blir tilgjengelige som en del av Xbox Insiders-programmet slik at visse fans kan teste funksjonene og gi tilbakemelding før de lanseres for allmennheten, inkluderer noen systemer som det lenge har vært etterspurt.

Snart vil Xbox-brukere kunne inkludere lyd fra partychatten i klippene de tar opp, og ikke vær redd – dette vil være et system man må velge å delta i, noe som betyr at ingen kan ta opp lyden din med mindre du selv tillater det.

Du vil kunne administrere skylagringene dine på en mer effektiv måte, noe som betyr at du kan gjenopprette tidligere synkroniserte skylagringer direkte fra Xbox-konsollen din, og til og med bla gjennom skylagringene hvis du trenger å gjenopprette en tidligere versjon.

Ønskelistefunksjonen i butikken utvides, slik at du kan legge til enda flere spill på den – den nye grensen ligger nå på 1 000 spill – alt for å gjøre det enklere å holde oversikt over hva du ønsker å spille og kjøpe senere.

Til slutt er det planer om å endre måten du ser på prestasjoner og historikken din når det gjelder å samle utmerkelser. Du vil kunne sortere etter spillnavn, fullføringsprosent, opptjent Gamerscore, antall opplåste prestasjoner og mer. Og når det gjelder prestasjoner, har Xbox-sjef Asha Sharma avslørt at en fremtidig planlagt funksjon er å innføre prestasjoner som tilsvarer platinatroféer. Dette er et system som «teamet jobber med», og det er planer om at det skal lanseres «senere i år».

Igjen er mye av dette foreløpig kun tilgjengelig for Xbox Insiders, men vanligvis varer dette bare noen få uker før det rulles ut til et bredere publikum.