Xbox Quick Resume forbedres med ny oppdatering

En av de beste funksjonene på Xbox Series er Quick Resume, som kan suspendere flere spill om gangen, som lar deg starte opp der du slapp på få sekunder. Tross noen få problemer like etter lanseringen, så er funksjonen i dag ganske pålitelige, og nå blir den enda bedre.

Via Twitter sier Quick Resume-designer Eden Mario at de via en ny oppdatering gjør Quick Resume enda bedre. Oppdateringen er tilgjengelig på Xbox' Insider-program, og vil snart bli tilgjengelig for alle.

Du får nemlig snart muligheten til å feste to Quick Resume-titler til toppen av menyen, så du alltid kan hoppe inn i de to valgte spillene på et blunk. Når de er festet vil de alltid være reservert i Quick Resume, så du aldri trenger å gå gjennom hele startprosessen.

"Some screens of the "keep in Quick Resume" feature going out to Alpha Xbox Insiders at 2PM PT today! Up to two games can be "pinned" so they won't be lost unless the game updates or you remove it. If you try to add a third game, you'll be prompted to choose which game to remove."