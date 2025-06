Xbox ROG Ally ryktes å lanseres i oktober og koste €599

HQ

Har prisen på ROG Xbox Ally nettopp lekket ut? Hvis man skal tro innsideren eXtas1s, ser det ut til å være tilfelle - og ikke bare det, den kompakte håndholdte enheten skal visstnok lanseres så tidlig som i oktober, med forhåndsbestillinger som starter i august. I følge den lekkede informasjonen vil den hvite basisversjonen koste €599, mens den slankere svarte premiummodellen vil koste €899. Ærlig talt, det føles ganske rimelig for oss, spesielt sammenlignet med prisen på den allerede tilgjengelige ROG Ally X.

Når det er sagt, er denne informasjonen ubekreftet, så ta den med et stort saltkorn. Men hvis det er sant, kan den hvite basismodellen vise seg å være en seriøst tiltalende liten konsoll.

Forutsatt at prisene er nøyaktige - er ROG Xbox Ally noe du vil vurdere å plukke opp? Og i så fall, hvilken av de to versjonene ville du gått for?