Xbox samarbeider med Fanta om en smaksrik giveaway

Xbox har inngått et samarbeid med Fanta for å gi europeiske spillere muligheten til å vinne tilpassede Xbox Series X-konsoller og kontrollere inspirert av de fargerike smakene til Fanta. Kampanjen, som lanseres i åtte europeiske land (Storbritannia, Frankrike, Spania, Portugal, Belgia, Tyskland, Norge og Nederland), feirer slagordet "spill med den fargen du vil ha", og fremhever både mangfoldet av Xbox-kontrollerfarger og Fantas ikoniske smaker.

Spillere kan prøve å vinne en av seks eksklusive design med Fantas mest populære smaker - appelsin, sitron, eksotisk, frukttwist, drue og sitron-elveblomst. For å delta trenger spillerne bare å skanne en spesiell QR-kode på Fanta-merkede Xbox-pakker, som fører dem til Coke-appen der de kan delta i konkurransen. Hvert land vil tilby unike premier, inkludert gratis Xbox Game Pass Ultimate-kuponger, ukentlige kontrollerutdelinger og en sjanse til å vinne en av to tilpassede Xbox Series X-konsoller. Spillere i Storbritannia vil konkurrere om kontrollere i smakene appelsin, sitron og frukttwist, alle med Fanta-logoen. Du kan lese mer her.

Hva synes du om designet på disse spesialtilpassede konsollene og kontrollerne?