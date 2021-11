Xbox Series har allerede slått Xbox One i Japan

HQ

Selv om Xbox 360 hadde en viss suksess i Japan, har Xbox aldri vært en stor suksess i hjemlandet til Nintendo og Sony. Spesielt ikke Xbox One, som trengte sju og et halvt år for å nå rundt 115 000 solgte enheter. Den solgte så lite som under 100 enheter per uke i Japan i gjennomsnitt, noe som betyr at den til tider i prinsipp ikke solgte noe i det hele tatt.

Men senere har Microsoft flere ganger sagt at Japan er deres raskest voksende marked, og nå har vi fått bevis på at de har rett i form av Famitsus salgstall. Det viser seg at samme uke som Xbox Series fylte ett år (forrige uke) nådde den 116 122 solgte enheter i Japan og passerte dermed Xbox Ones levetidssalg.

Til sammenlikning solgte den originale Xbox 500 000 enheter i Japan, som Series-konsollene sannsynligvis vil overgå om få år hvis Xbox fortsetter i samme tempo nå med 3000-4000 solgte enheter i uka. Xbox 360 solgte imidlertid 1,6 millioner enheter i Japan, men for å nå dette nivået må Series-salget etter hvert øke, men for at det skal skje må også produksjonskapasiteten øke.

