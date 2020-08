Xbox Series S avslørt før planlagt

Du ser på Annonser

Xbox-sjefen Phil Spencer startet en flom av rykter ved å si konsoller i flertall da Microsoft bekreftet at de jobbet med nye Xbox-er mot slutten av selskapets E3-konferanse i 2018. Siden den gang har det nærmest vært en åpen hemmelighet at Xbox Series X ikke blir den eneste konsollen vi får fra Microsoft i høst, noe som nå nærmest er bekreftet.

En Twitterbruker kalt Zak S har nemlig kjøpt seg en ny Xbox-kontroller, men bildene han har lagt ut viser at dette ikke er den vi bruker på Xbox One. Som du ser har kontrolleren en tredje knapp i midten og et par andre endringer, så vedkommende har faktisk fått fingrene i en Xbox Series X-kontroller. Det stopper ikke der engang, for i manualen står det at kontrolleren er for "Xbox Series XlS". Dermed er det altså en litt for ivrig butikk, en brukermanual og en snill Twitterbruker som kan bekrefte at en billigere og svakere Xbox Series-modell også er like rundt hjørnet.