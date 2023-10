Xbox Series S Starter Bundle kunngjort i tide til jul

HQ

Microsoft har annonsert noe de kaller en Xbox Series S Starter Bundle, som lanseres senere denne måneden. Til tross for det lange navnet er innholdet ikke så spennende som man skulle tro, med unntak av tre måneder med Game Pass Ultimate.

Bortsett fra det er det en vanlig Xbox Series S med den hvite kontrolleren inkludert til samme pris. Pakken gir deg likevel en hel del spill (senest Starfield, Forza Motorsport, Lies of P og Party Animals ) for å komme i gang, og med tanke på at Game Pass Ultimate koster £12,99/€14,99 per måned, er det fortsatt et ganske godt tilbud.