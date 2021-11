Xbox Series S var mest populær under Black Friday i USA

HQ

Shopping-festen kjent som Black Friday (men som ofte strekker seg over store deler av november) er over, og i USA har en vinner på konsollfronten blitt kåret. Ifølge Adobe Digital Economy Index skal Xbox Series S være den mest kjøpte konsollen under høytiden. En stor grunn til dette er selvsagt at tilgjengeligheten av Microsofts budsjettmaskin har vært betydelig bedre enn for eksempel den dyrere Xbox Series X eller konkurrenten PlayStation 5. Prisen er selvsagt et annet aspekt å ta hensyn til da Series S er betydelig billigere enn de to samt Nintendos Switch OLED. Men en seier er fortsatt en seier, og vi gratulerer den lille konsollen med suksessen.

Har du kjøpt noe spillrelatert under Black Friday?

Takk, VGC