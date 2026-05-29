Xbox Series S/X har passert 700 000 solgte konsoller i Japan

Det er definitivt ikke ofte vi får rapportere om Xbox-milepæler i Japan, og vanligvis når vi dekker japansk salg inkluderer vi ikke engang Microsofts konsoller. Med unntak av en kort periode tidlig i Xbox 360-æraen, da daværende Xbox-sjef Peter Moore satset alt på japanske rollespill, har plattformen ført en mager tilværelse i landet med den stigende solen. Xbox 360 solgte til slutt 1,6 millioner enheter (mer enn de tre andre Xbox-konsollene til sammen), noe som likevel var respektabelt.

Verst gikk det med Xbox One, som i beste fall solgte hundre konsoller i uken (vanligvis bare et tosifret antall). Totalt nådde den 142 000 solgte konsoller, noe som bare er en tredjedel av den originale Xboxen, som solgte 472 992 enheter i Japan.

Sett i lys av dette har Xbox Series S/X faktisk ikke gjort det så verst, spesielt med tanke på at et par store forhandlere til og med har fjernet Xbox fra sortimentet sitt. En stor del av konsollene er sannsynligvis kjøpt direkte fra Microsoft Store, og markedsføringen skal ha vært nærmest ikke-eksisterende.

Men en milepæl er nå nådd, og Famitsu rapporterer at salget av Xbox Series S/X har passert 700 000 enheter, fordelt på følgende måte:



Xbox Series X (326 910 solgte)



Xbox Series X Digital Edition (31 136 solgte)



Xbox Series S (342 096 solgte)



Xbox Series S hadde opprinnelig en ganske sterk start i Japan, men Microsoft klarte ikke å møte etterspørselen, og det kortvarige momentumet ebbet ut. Hvorvidt Xbox Series S/X noen gang vil nå 800 000 er høyst usikkert og ganske usannsynlig, med tanke på at Project Helix er på vei.

Til sammenligning har Switch 2 solgt 5,8 millioner enheter, og PlayStation 5 har solgt 7,55 millioner enheter.