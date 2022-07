Xbox Series S/X passerer en kvart million solgte enheter i Japan

HQ

Xbox har aldri vært helt stort i Japan, selv om Xbox 360 i det minste ble nogenlunde populær med 1 616 218 solgte enheter. Xbox One mistet imidlertid fotfestet helt med praktisk talt ingen salg i det hele tatt, visse uker med mindre enn 100 solgte enheter i hele landet, med en total på 114 831 enheter.

Heldigvis tar Xbox Series S/X fart i Japan og i november 2021, etter ett år på markedet, passerte den Xbox Ones livstidssalg og denne uken passerte den enda en ny milepæl. Som analytikeren Benji Sales noterer har den nå solgt over en kvart million med en total på 260 504 enheter.

Xbox Series S/X har faktisk til og med lyktes i å overgå PlayStation 5 i Japan i to uker denne sommeren. Selv om dette selvsagt er relatert til forsyningsbegrensninger, viser Xbox fortsatt sunne tall med over 10 000 solgte enheter per uke i gjennomsnitt i landet. Den ledende sjefen for global markedsføring, Aaron Greenberg, var så glad for dette at han postet et takkebrev til japanske gamere på Twitter.