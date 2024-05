Xbox Series S/X vil snart kunne håndtere flere wifi-tilkoblinger

HQ

Hvis du flytter konsollene dine fra sted til sted vet du at det betyr at du må forholde deg til wifi hver gang. Nå har Microsoft kunngjort at de jobber med en funksjon som gjør at Xbox kan huske flere nettverk.

På den måten vil du være oppe og gå på null komma niks når du flytter konsollen mellom hjemmet, hytta, svigermors hus, leiligheten til en venn og jobben. The Verge-journalisten Tom Warren er en del av Xbox Insider-programmet og er allerede i gang med testingen av den, og viser via tråder hvordan det ser ut og fungerer.

Hvis Microsoft lanserer den bærbare enheten som det har gått så mange rykter om føles denne funksjonen som et absolutt must-have, eller hva tror du?