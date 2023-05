Xbox Series selger raskere enn Switch i Storbritannia

HQ

Det er lett å glemme at Xbox Series faktisk har hatt en god start når vi i disse dager hører om forsinkede spill og skuffende anmeldelser for Xbox-titler. Et godt eksempel på dette kommer fra Storbritannia, der Xbox Series nettopp har nådd to millioner solgte enheter.

Selv om dette er imponerende i seg selv, ettersom det betyr at hver 34. person i gjennomsnitt eier en Xbox Series S eller X i landet - betyr det også at den nådde denne milepælen raskere enn Switch gjorde. Dette ble avslørt av GamesIndustry.biz, som også hevder at dette betyr at det er "den åttende mest solgte hjemmekonsollen i Storbritannias historie".

Med Starfield, Forza Motorsport og sannsynligvis noe annet (vi gjetter Senua's Saga: Hellblade II eller Avowed) som kommer senere i år tror vi Microsofts nyeste konsoll vil fortsette å prestere veldig bra ikke bare i Storbritannia, men også overalt ellers.