Xbox Series X: Bekreftet pakke med Diablo IV

HQ

For et par dager siden avslørte den generelt nøyaktige lekkeren Billbil-kun at Microsoft planla en Diablo IV tema Xbox Series X, som ville lanseres 6. juni sammen med spillet inkludert for $ 559.99 (også påpeke at det ikke var en pakke).

Nå vet vi at Billbil-kun stort sett hadde rett, som han vanligvis er. Microsoft og Blizzard har et Diablo IV-samarbeid med spillet og en Xbox Series X for $ 559.99 - men det er en klassisk pakke i stedet for en temakonsoll. Likevel, hvis du har tenkt å spille Diablo IV, er dette stor verdi for dine hardt opptjente penger som lar deg spare noen få dollar.

På toppen av det hele får du også Light-Bearer Mount med Caparison of Faith Mount Armor i denne pakken, samt varer for andre Diablo titler:

"For fans som elsker andre spill fra Blizzard, inneholder pakken også Inarius Wings & Inarius Murloc Pet for Diablo III for konsoll og PC, Amalgam of Rage Mount for World of Warcraft på PC, Umber Winged Darkness Cosmetics Set for Diablo Immortal på mobil."