Xbox Series X er dobbelt så sterk som Xbox One X og mer avslørt

Mens mange har sittet på kanten av stolen og ventet på at Sony skulle "svare på" Microsoft sin Xbox Series X-avduking viser det seg at det er sistnevnte som kan skryte av teraflops og lignende.

For som tilfellet var da Microsoft lanserte Xbox One X er det blant annet samlebetegnelsen teraflops de fokuserer på nå som de har gitt oss flere imponerende detaljer om Xbox Series X. Bildet under viser en god oversikt.

Med hele tolv teraflops er Xbox Series X dobbelt så sterk som Xbox One X på papiret og åtte ganger sterkere enn Xbox One, men så skal vi ikke glemme at SSD-en og et par andre ting vil gjøre forskjellen større i mange tilfeller. En såpass stor forskjell kunne jo gjort mange Xbox One-eiere nervøse for hvordan de kommende spillene vil se ut på deres konsoll, men der kan Microsoft betrygge oss med at de et system kalt Smart Delivery som skal gjøre slik at alle spill yter sitt aller beste på hvilken som helst platform de spilles på. Greit å ha når vi vet at de aller fleste spill vil finnes både på Xbox One, Xbox One X og Xbox Series X i årene som kommer. Dette betyr også at man bare trenger å kjøpe én utgave av et spill og kunne bruke den uansett hvilken konsoll man eier.

Samtidig kan de bekrefte at det blir mulig å pause flere spill samtidig slik at du lynraskt kan fortsette akkurat der du var i for eksempel Halo Infinite etter å ha spilt Senua's Saga: Hellblade II. På toppen av det hele skryter de av at Variable Rate Shading-teknologien vil gjøre bildeoppdateringen mer stabil og Dynamic Latency Input som gjør kontrollene raskere og mer presise.

Meget imponerende får man si, og har du lyst til å lese mer dyptgående detaljer kan du klikke deg inn her.

Hvordan synes du dette høres ut?