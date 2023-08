Xbox Series X får nå offisielle skins til konsollen

HQ

Det er ingen mangel på vinylklistremerker for folk som ønsker å pimpe sin Xbox Series X, men de er ofte vanskelige å få perfekte, aldri offisielle, varierer veldig i kvalitet og selges vanligvis via mindre selskaper eller nettsteder som Etzy.

Men nå er tiden inne for en offisiell løsning for alle dere som ønsker å endre utseendet på konsollen, for Xbox Console Wraps er nå annonsert på Xbox Wire. Det er rett og slett en innpakning til konsollen som ser ut til å være ekstremt enkel å bruke, og Microsoft forklarer:

"Innpakningen er designet spesielt for Series X og har en skreddersydd, presis passform. Det er tatt hensyn til hver eneste detalj for å sikre at konsollens ytelse bevares - ventilasjonsåpningene er alle klare, og det er lagt til små føtter nederst på dekslene for å sikre at luften kan strømme fritt gjennom konsollen. De er laget av solide kjernepaneler som er lagvis belagt med høyteknologisk stoff, og vikles rundt konsollen og festes med en borrelås. Innsiden av folien er trykt med silikonmønster som holder folien på plass."

Det første alternativet er basert på Starfield (kanskje ikke så overraskende) og lanseres 18. oktober for 49,99 dollar, og ser virkelig ut til å utfylle den tidligere lanserte kontrolleren og headsettet. Deretter følger Arctic Camo og Mineral Camo Xbox Series X Console Wraps den 10. november for 44,99 dollar, og du finner bilder av alle disse samt en kort presentasjon av X nedenfor.