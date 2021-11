Xbox Series X med Gucci-design selges for 87 000 kroner

HQ

Julen er bare noen uker unna og det begynner å bli tid for å planlege årets gaveinnkjøp til ens nære og kjære. Om du synes at klassikere som gavekort og ullsokker ikke lenger er tilstrekkelig så kommer Microsoft og Gucci med en unik løsning, for de som har nok penger til det. De har nemlig gått sammen for å levere Gucci-designede Xbox Series X-konsoller, og om din lillebror eller storesøster ikke blir glad for denne under julegrana er det på tide å bytte familiemedlemmer.

Hvis du faktisk har planer om å skaffe en av disse til 10 000 amerikanske dollar (omtrent 87 000 kroner), finnes det dog kun 100 eksemplarer. I tillegg til den spesialdesignede konsollen inkluderer denne pakken et par kontrollere, en unik koffert og et medlemskap til Xbox Game Pass.