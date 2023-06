Xbox Series X og Game Pass øker prisene

HQ

Forrige august bestemte Sony seg for å øke prisen for en PlayStation 5. Dette skapte selvsagt reaksjoner, så både Nintendo og Microsoft var raskt ute med å si at de ikke ville gjøre det samme. Sistnevnte var heldigvis smart nok til å poengtere at det i alle fall ikke ville skje før 2022s julehandel var ferdig. Det fungerte som en slags forvarsel på det som skjer fremover.

Microsoft forteller nemlig The Verge at prisen for en Xbox Series X øker med 50 dollar den 1. august, noe som betyr at den veiledende prisen blir den samme som PlayStation 5 sine 549,99 dollar. Xbox Series S skal derimot ikke bli dyrere.

Som om det ikke var nok avslører selskapet også det vi alle bare har ventet på: Xbox Game Pass og Game Pass Ultimate vil også koste mer fra og med 6. juli. Game Pass Ultimate økes med hele 14 kroner slik at det blir 139 kroner per måned, men Norge er ett av få land som ikke vil kreve mer for Xbox Game Pass. Disse prisene vil selvsagt ikke påvirke de som allerede har tid igjen på abonnementet sitt, så det er kanskje lurt å starte eller forlenge et abonnement før endringen skjer.