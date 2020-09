Xbox Series X- og Xbox Series S-lagring blir svindyrt

Du ser på Annonser

Både Sony og Microsoft var relativt klare på at PlayStation 5 og Xbox Series-konsollenes overgang til SSD ville føre til at ekstra lagringsplass vil koste en god del mer, og etter noen dager med rykter kan sistnevnte bekrefte akkurat hvor mye du må betale om mer lagringsplass er nødvendig.

Nå har nemlig lagt ut det såkalte Seagate Storage Expansion-kortet for forhåndsbestilling, og det vil koste deg 2609 kroner for 1 Tb med mer plass om Xbox Series S sin 512 Gb SSD eller Xbox Series X sin 1 Tb SSD ikke blir store nok.

Her er det uansett viktig å bemerke at Series S-utgaven av spill ofte ikke vil ta like mye plass som på Series X siden den ikke vil ha 4K-teksturer og lignende, samtidig som at spill fra dagens konsoller fortsatt kan spilles via en ekstern harddisk. Dermed blir det forhåpentligvis nok plass fra før for de aller fleste.