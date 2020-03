Xbox Series X sin 1TB SSD har også negative sider

To av detaljene som faktisk var helt nye da Microsoft offentliggjorde spesifikasjonene til Xbox Series X tidligere i dag var at konsollens SSD vil være på 1TB og at man kan utvide dette med mindre SSD-er skapt av Microsoft og Seagate("proprietary" SSD-er). Mange vil si at sistnevnte blant annet førte til PlayStation Vita sin "død" med svindyre minnekort, så det er ikke rart mange begynte å frykte lignende ting for Series X. Nå har Microsoft kommet med spesifiseringer både på godt og vondt.

For da USGamer la ut en litt unøyaktig og smått sensasjonell overskrift som hevdet at Xbox Series X vil kreve disse spesielle SSD-ene for å utvide lagringsplassen bestemte Larry "Major Nelson" Hryb seg for å gjenta noen ganske viktige punkter fra pressemeldingen vi fikk. Den gode nyheten er at vi fortsatt vil kunne bruke eksterne harddisker med USB 3.1 til å kjøre spill på den kommende konsollen. Problemet er bare at spill som er optimalisert for Xbox Series X og tar nytte av den kommende konsollens "Velocity Architecture" må være på konsollens innebygde SSD eller de spesiallagde SSD-ene Seagate står bak. Dermed får vi virkelig bare håpe at disse ekstra SSD-ene ikke blir like dyre som mange frykter.