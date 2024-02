Xbox sin februaroppdatering er ute nå

HQ

En ny oppdatering til Xbox-konsollene er nå lansert, og den inneholder et par nye funksjoner. Hovedattraksjonen er at berøringskontroller er blitt aktivert i Xbox Remote Play, noe som gjør at du kan spille spillene dine når du ikke er hjemme ved hjelp av smarttelefonen din. Ifølge Xbox Wire fungerer dette på "mer enn hundre spill når du bruker Xbox-appen på iOS-, Android- og Windows-enheter", og hvis spillet ditt ikke er blant dem som er optimalisert, "kan et grunnleggende berøringsoppsett nå brukes til de fleste andre spill".

Andre nye funksjoner som er lagt til, er et verktøy for omkalibrering av tommelspakene for Xbox Wireless Controllers som løser "mindre problemer med tommelspakene, for eksempel inkonsekvent respons", bedre filtrering/sortering og muligheten til å logge av automatisk når du er ferdig med å spille. Sistnevnte er ment for offentlige konsoller som på studenthjem, sykehus og så videre.

Les mer om alt dette på Xbox Wire.