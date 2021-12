Xbox sin interessante dokumentarserie er nå på Youtube

HQ

Da Xbox feiret 20 år med den spesielle bursdagssendingen sin 15. november avslørte de blant annet at en seks episoder lang dokumentarserie om konsollskapernes historie ville bli tilgjengelig i desember, og nå har dagen kommet.

Akkurat nå kan du finne alle episodene av Power On: The Story of Xbox på Youtube, og jeg vil helt klart si den er verdt å få med seg for alle spillinteressert. Her får du ikke bare interessante historier om hvordan det hele startet for Xbox, men også berg-og-dal-banen den delen av Microsoft har vært gjennom disse 20 årene. Et eksempel på sistnevnte er at Shannon Loftis, Xbox sin "General Manager of Global Games Publishing", hevder ett av de største feiltrinnene de har lært mye av er hvordan Fable-utviklerne i Lionhead ble behandlet. Xbox-sjefen Phil Spencer sier at det var dette som fikk dem til å endre filosofi ved oppkjøp av nye studioer. I stedet for å kjøpe studioer slik at de kan hjelpe Microsoft med å gjøre ting raskere ønsker selskapet å kjøpe studioer som kan gjøre det de allerede gjør bra enda bedre med Xbox Game Studios' budsjett og ressurser.

