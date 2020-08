Xbox sin Microsoft Store forbedres så til de grader

Du ser på Annonser

En relativt vanlig klage om Xbox er at Microsoft Store er ganske rotete og treg, men etter lang tid med store lovnader er det endelig snart tid for massive forbedringer.

Microsoft avslører at en ny butikk vil begynne å bli tilgjengelig for Xbox Insider-medlemmer fra og med onsdag. Da kan vi se frem til en over dobbelt så rask Microsoft Store, lettere navigering, en forbedret søkefunksjon, en drøss med nye Wish List-funksjoner, større sikkerhet for foreldre med bedre filtrering og tydeligere aldersmerking, en mer tilgjengelig handlevogn og en haug med andre mindre detaljer du kan se Larry "Major Nelson" Hryb gå gjennom her.