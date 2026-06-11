Xbox-sjef Asha Sharma: «Vi trenger en stabil strøm av eksklusive spill fra både første- og tredjepartsutviklere»

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I løpet av natten hadde vi den ubehagelige oppgaven å rapportere at Microsoft ser ut til å forberede seg på store nedbemanninger hos Xbox neste måned, noe som potensielt også kan føre til nedleggelse av studioer. Målet er å tilbakestille Xbox-virksomheten for å få den tilbake på sporet.

Xbox-sjef Asha Sharma sa nylig i et intervju med Bloomberg at hun ønsker at Xbox skal være «det ledende spill- og underholdningsselskapet» innen 2030, og hun ser ut til å tro at omstarten vil styrke dem. I et åpent brev på Xbox Wire legger hun frem hva som vil være nødvendig fremover, og det er en melding fra Xbox som vi ikke har hørt på lenge.

Vi vet allerede at hun anser eksklusive titler som en nødvendighet, men tilsynelatende inkluderer dette også eksklusive titler fra tredjeparter og nye IP-er:

«...en pålitelig strøm av eksklusive titler fra første- og tredjeparter samt nye IP-er er avgjørende for vår suksess. Vi må revurdere balansen mellom disse og våre investeringsprioriteringer for de neste 5 årene.»

Fem år er lang tid, men det ser ut til at vi kan forvente betydelig flere eksklusive titler fremover, selv fra tredjeparter, noe Sony ofte har fokusert på, men som Microsoft har vært betydelig mindre interessert i de siste 10 årene. Videre ser det ut til at Sharma har innsett hvor viktig det er å skape etterfølgere til titler som Fable, Forza, Gears of War og, selvfølgelig, Halo.

Kort sagt høres det ut som om Xbox-fellesskapet bør forberede seg på en virkelig tøff periode før ting forhåpentligvis blir bedre.