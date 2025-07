Xbox-sjef ber permitterte ansatte om å bruke ChatGPT abd tilbakeslag følger

HQ

Denne uken slapp Microsoft en bombe: mer enn 9000 ansatte blir permittert. Xbox-divisjonen ble spesielt hardt rammet, og så mye som en femtedel av teamet skal ha forsvunnet. En tragedie for de ansatte og for bransjen som helhet. Matt Turnbull, sjef for Xbox Game Studios, foreslo at de berørte kunne søke støtte og trøst hos AI-verktøy som ChatGPT eller Copilot.

Hans intensjon var å bidra til å lette både den følelsesmessige belastningen og de praktiske utfordringene ved å miste jobben. I et LinkedIn-innlegg (som nå er slettet) delte han eksempler på hvordan man kan strukturere jobbsøk, skrive skarpe CV-er og til og med motta emosjonell støtte - og forklarte :

Jeg vet at denne typen verktøy vekker sterke følelser hos folk, men det ville være forsømmelig av meg å ikke prøve å tilby de beste rådene jeg kan under omstendighetene. Jeg har eksperimentert med måter å bruke LLM AI-verktøy (som ChatGPT eller Copilot) på for å redusere den emosjonelle og kognitive belastningen som følger med tap av jobb.

Taktløst? Jepp - og de fleste så ut til å være enige. Innlegget utløste en bølge av motreaksjoner, spesielt blant kreative i spillbransjen, som opplevde det som kaldt og umenneskelig.

Teknisk sett er det ikke noe galt i å bruke AI som støtte i jobbjakten. Men å anbefale det rett etter en massiv bølge av oppsigelser - hvorav mange mistenkes å være knyttet til at AI erstatter menneskelig arbeidskraft - føles litt som å dele ut en redningsvest til noen som allerede har druknet.

Hele innlegget kan leses nedenfor.