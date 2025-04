Xbox-sjef Phil Spencer sier at Microsoft ikke ønsker å produsere filmatiseringer selv

HQ

En Minecraft-film, Fallout, til og med Halo. Microsoft har mer enn dyppet tåen i en verden av videospillfilmatiseringer nå, og ønsker å utvide med den enorme mengden IP de har til rådighet.

Med så mye IP for hånden, og med så mye penger tilsynelatende tilgjengelig (nok til å gjøre det Activision Blizzard-kjøpet, i det minste), kan du kanskje tro at Xbox snart kan se etter å lage TV-serier og filmer internt. Men i et intervju med Variety sier Xbox-sjef Phil Spencer at fokuset akkurat nå fortsatt først og fremst er på spill.

"Jeg spiller videospill om natten, jeg ser ikke mye på TV og filmer," sa Spencer. "Vi har et team med flere tiår med erfaring i å bygge videospill. Og jeg elsker når vi lager nye franchiser. Vi har nettopp levert Avowed, og jeg har nettopp hatt en lanseringsanmeldelse av South of Midnight, et spill som kommer ut, som er så fantastisk. Jeg vil at teamet vårt skal være veldig fokusert ... vi er en videospillorganisasjon."

"Jeg prøver virkelig å holde oss fokusert på å være en stor skaper av interaktiv underholdning, videospill, og hvis det dukker opp andre muligheter, så er det flott. Men vi starter de fleste IP-er, nesten alle våre nye IP-er, med spørsmålet: Hvordan kommer det til å spille?" fortsatte han. "Fordi spillmekanikken i serien er en unik ingrediens vi har i vår prosess med videospill, og jeg tror det er like viktig som verdensbygging og karakterbygging, og det er det området jeg bare vil se teamene våre fortsette å innovere på."

Så selv om prosjekter som A Minecraft Movie kan være en pengesuksess, frister det ikke Xbox til å begynne å lage IP-er utelukkende for tilpasningene de kan gi. Interessant å merke seg.