Xbox skal angivelig skilles fra Microsoft for å bli datterselskap

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Microsoft ser ut til å stå overfor en svært utfordrende situasjon i arbeidet med å få Xbox tilbake på sporet. Spilldivisjonen er kostbar, stor og genererer ikke på langt nær de samme fortjenestemarginene som Microsofts andre viktige forretningsområder, og det er grunnen til at vi ofte hører alle slags rykter om hva som kan skje med Xbox i fremtiden.

I denne sammenheng har en rapport fra The Information hevdet at Microsoft ikke har utelukket ideen om å skille ut Xbox i et eget heleid datterselskap. Tanken er å la Xbox operere etter egne motiver uten at Microsoft hele tiden kikker over skulderen. I hovedsak vil det være en egen virksomhet som bare bekymrer seg for sin egen økonomi og ikke for hvordan den bidrar så direkte til Microsofts pengemaskin, noe som er på samme måte som Microsoft behandler både LinkedIn og GitHub, to andre eide selskaper som opererer som separate datterselskaper.

Rapporten legger til at en så omfattende endring ikke er aktuelt i nærmeste fremtid, men at Microsoft-sjef Satya Nadella og finansdirektør Amy Hood "ikke har utelukket å omstrukturere Xbox' forhold til Microsoft på et tidspunkt i fremtiden hvis dette vil gjøre Xbox til en mer vellykket virksomhet".

Det som allerede ser ut til å være enighet om, er at hvis Microsoft skal se Xbox lykkes, må de gi forbrukerne en grunn til å kjøpe seg inn i økosystemet deres og sikre seg produktene. For dette formålet er det angivelig gitt grønt lys for å fremskynde nye store titler i flaggskip-franchisene, nemlig Halo, Fallout og The Elder Scrolls, hvorav de to sistnevnte har ligget noe i dvale i henholdsvis 15 og 10 år, med all vekt lagt på de flerspillersentrerte alternativene i The Elder Scrolls Online og Fallout 76.