Xbox skal avduke Metro 2039 senere denne uken

Ryktene har gått helt voldsomt i det siste om et Xbox-show som skal skje senere denne uken der et nytt Metro-spill ville bli avslørt. Det virker som om Xbox, utvikleren 4A Games og utgiveren Deep Silver har fått nok av disse ryktene, ettersom nettopp dette showet nå er bekreftet.

I en Xbox Wire-artikkel nevnes det at et Xbox First Look: Metro 2039-show vil finne sted torsdag 16. april kl. 19, hvor vi får møte det neste kapittelet i den berømte serien for første gang.

Vi får beskjed om at vi kan forvente oss følgende: "Dette blir det fjerde hovedspillet fra 4A Games i serien basert på de ikoniske romanene til Dmitry Glukhovsky, etter Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) og Metro Exodus (2019), som alle forteller historiene om overlevende etter atomødeleggelser som lever i Moskvas undergrunnstunneler og verdenen som omgir dem."

Du vil kunne se showet live på YouTube, og som alltid vil Xbox være vertskap for lokaliserte versjoner på en rekke språk, inkludert tilgjengelige alternativer for de med hørselshemming.