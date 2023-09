Xbox skal ha livestream på Tokyo Game Show

HQ

Vanligvis ser vi ikke på Tokyo Game Show som et sted for tonnevis av kunngjøringer og avsløringer, men det er alltid en sjanse for at noe overraskende blir vist frem. For Xbox-fans vil dette i så fall skje i 2023, og det vil skje på Xbox' egen Tokyo Game Show-livestream, som nå er bekreftet.

Den skal finne sted klokken 11 den 21. september, og vi har blitt fortalt at det vil bli delt fremdriftsoppdateringer fra Xbox og Bethesda Softworks, i tillegg til at det vil bli vist en samling ulike spill fra utviklere hovedsakelig basert i Japan og Asia. Det vil også komme nyheter om nye spill som blir lagt til på Game Pass.

Phil Spencer og Sarah Bond vil også være til stede på TGS i år, og vil være vertskap for et spesielt personlig arrangement 23. september.