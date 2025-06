Xbox skal strømlinjeforme organisasjonen - omfattende oppsigelser ventet

HQ

Microsoft forbereder seg for tiden på en ny stor runde med oppsigelser i Xbox-organisasjonen, som ifølge Bloomberg forventes å bli kunngjort neste uke. Dette er nok en omfattende restrukturering, i tråd med tidligere oppsigelser og den fjerde bølgen av masseoppsigelser innen Xbox på bare 18 måneder.

Tidlig i fjor ble nesten 2 000 stillinger eliminert hos Activision Blizzard og Xbox, etterfulgt av nedleggelsen av Tango Gameworks og Arkane Austin. I tillegg mistet ytterligere 650 Xbox-ansatte jobben i september, sammen med 1 000 jobber fra teamene Holo Lens og Azure.

Ifølge The Verge ser det ut til at restruktureringen også påvirker distribusjonen i Sentral-Europa, der noen regionale avdelinger står i fare for å bli lagt ned eller flyttet. Analytikere mener at Microsoft er fast bestemt på å strømlinjeforme virksomheten for å fokusere på neste konsollgenerasjon og optimalisere kostnadene, og at alle deler av teknologi- og spilldivisjonens landskap blir gjennomgått.

Kort sagt fortsetter oppryddingen, og vi vil finne ut nøyaktig hvor mange som vil bli berørt av oppsigelsene neste uke.