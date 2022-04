Xbox slo ny amerikansk salgsrekord i mars

HQ

NPD måler amerikansk spillsalg, både fysisk og digitalt (med noen få unntak, hovedsakelig Nintendo og Take-Two), og rapporterer hver måned om verdens største spillmarked. Nå er resultatene for mars presentert, og informasjonen vil fremfor alt sannsynligvis få Microsoft i godt humør.

Xbox Series var nemlig ikke bare månedens bestselgende konsoll (både når det gjelder enheter og i dollar), men det var den beste marsmåneden Xbox-plattformen noensinne har hatt. Vi må tilbake til mars 2011 og Xbox 360 for den forrige rekorden i enheter, samt til 2014 og Xbox One for den forrige rekorden i dollar. Sett over første kvartal var det imidlertid Switch som solgte flest eksemplarer i USA, men mest penger ble brukt på Xbox-konsoller.

Dette var de bestselgende spillene i mars, både digitalt (unntatt Nintendo og Take-Two) og fysisk sammen:

10. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin / Square Enix

9. Call of Duty: Vanguard / Activision Blizzard

8. Mario Kart 8 Deluxe / Nintendo

7. WWE 2K22 / Take-Two

6. Pokémon Legends Arceus / Nintendo

5. Horizon Forbidden West / Sony

4. MLB The Show 22 / Sony

3. Kirby and the Forgotten Land / Nintendo

2. Gran Turismo 7 / Sony

1. Elden Ring / Bandai Namco

Takk, Resetera